Maroc/Coupe du Trône : L’AS FAR et le MAT en finale

Les équipes de l’AS FAR et du Moghreb de Tétouan (MAT) ont décroché leur ticket pour la finale de la Coupe du trône 2019-2020.Le MAT a créé la surprise en sortant le champion du Maroc, le Wydad de Casablanca (WAC) après la séance fatidique des tirs aux buts (5-3). Le temps réglementaire et les prolongations se sont soldés sur le score de 2 à 2.

Ayoub El Kaabi, meilleur buteur du championnat a ouvert la marque pour le WAC à la 42è minute. Au début du second acte, le MAT est parvenu à recoller au score grâce à Hicham El Khaloua (46è), avant qu’Anas Jabroun ne donne l’avantage au club de la Colombe blanche (70è).

Quatre minutes plus tard, Saimon Msuva, fraichement rentré, a marqué le but de l’égalisation d’une tête plongeante. El Kaabi pensait avoir délivré les siens en marquant à la 118è minute, mais son but a été refusé après recours à la VAR.

Pour sa part, l’AS FAR, le plus titré de la Coupe du Trône, s’est imposé face au Raja Béni Mellal (1-0). L’unique réalisation de la rencontre a été l’oeuvre de l’Ivoirien Joseph Guede Konadu, à la 35ème minute du jeu.