Maroc/Covid-19 : Le Roi Mohammed VI lance la campagne nationale de vaccination

Le Roi Mohammed VI a procédé, jeudi à Fès, au lancement de la campagne nationale de vaccination contre le virus de la Covid-19.A cette occasion, le Souverain a reçu la première dose du vaccin contre la COVID-19.

La campagne de vaccination sera gratuite pour l’ensemble des citoyens, l’objectif étant d’immuniser toutes les composantes du peuple marocain (30 millions pour vacciner à peu près 80% de la population), de réduire puis d’éliminer les cas de contamination et de décès dus à l’épidémie, et de contenir la propagation du virus, dans la perspective d’un retour progressif à une vie normale.

Elle se déroulera de façon progressive et par tranches et bénéficiera à l’ensemble des citoyens marocains et résidents de 17 ans et plus.

Le Maroc a commandé des quantités de vaccins suffisantes pour 33 millions de personnes (66 millions de doses). Il avait déjà reçu un premier lot du vaccin britannique AstraZeneca, fabriqué en Inde et une première livraison du vaccin chinois Sinopharm.

Selon les autorités sanitaires du Royaume, la campagne nationale de vaccination devra cibler, de façon progressive, les personnes les plus exposées à l’infection, à savoir les personnes âgées de 75 ans et plus, les professionnels de la santé (40 ans et plus), les autorités publiques, les militaires et les enseignants (à partir de 45 ans).

L’opération de vaccination bénéficiera, dans une première étape, aux régions qui enregistrent des taux d’infection élevés. Pour ce faire, un lourd dispositif est mobilisé pour réussir cette opération de grande envergure.