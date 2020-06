Maroc/Covid-19 : Les autorités publiques appellent les commerçants et les professionnels au respect strict des mesures préventives  

Les ministères marocains de l’intérieur et de l’industrie ont appelé les commerçants, les artisans et les professionnels de l’offshoring au respect strict et responsable des mesures préventives et de précaution recommandées par les autorités gouvernementales pour assurer des conditions saines de travail, garantissant la santé et la sécurité des employés et des clients et limitant la propagation de la Covid-19, indique lundi un communiqué conjoint des deux départements ministériels.Ce communiqué intervient suite à la mise en oeuvre de la deuxième phase du plan d’allègement du confinement sanitaire et dans le cadre de l’accompagnement de la reprise de l’ensemble des activités économiques dans le Royaume.

Selon la même source, des commissions mixtes centrales et locales mèneront d’intenses opérations de contrôle, précisant que les autorités compétentes procéderont, sur la base des observations de ces commissions à la fermeture de tout établissement ou commerce qui n’auront pas respecté les règles de sécurité sanitaire.

En ce qui concerne les opérations de contrôle des entreprises, des unités de production et des centres commerciaux, le communiqué indique qu’elles porteront sur les sept principaux axes prévus par le protocole de gestion du risque de contamination à la Covid-19 dans les lieux de travail, et ayant trait à l’établissement d’un plan de prévention contre la Covid-19, à l’organisation du travail, à la formation et à la sensibilisation, aux mesures sanitaires spécifiques, à la restauration, au transport des salariés, et à la prise en charge des personnes symptomatiques.

Les professionnels doivent également désigner des responsables parmi leurs employés en tant que principaux interlocuteurs des commissions de contrôle en matière des mesures sanitaires préventives, chargés du suivi strict et régulier du respect de ces mesures.

Les deux ministères invitent, à cette occasion, les représentations et associations professionnelles à intensifier les opérations de sensibilisation des opérateurs économiques quant à la nécessité du respect des mesures de prévention sanitaire adoptées pour lutter contre la propagation du virus, conclut le communiqué.