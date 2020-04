Maroc/Covid-19 : Mise en place d’un plan d’action pour la protection des enfants en situation de vulnérabilité

Un plan d’action pour la protection des enfants en situation de vulnérabilité au Maroc a été mise en place par le ministère de la solidarité et du développement social, et ce dans un contexte marqué par la pandémie du Covid-19.S’inscrivant dans le sillage des efforts déployés par le ministère pour protéger les enfants en situation de vulnérabilité contre les répercussions du confinement que vit le Royaume, ce plan d’action consiste à fournir divers services d’urgence destinés aux enfants en situation vulnérable, en particulier ceux vivant dans les établissements de protection sociale et les enfants des rues, a indiqué un communiqué du ministère.

Cette initiative prévoit plusieurs mesures visant à améliorer les services de proximité, mettre en place des mécanismes de veille et de suivi continus, fournir des services d’écoute aux enfants en situation vulnérable, offrir des services de soutien psychologique à distance, ainsi qu’apporter des supports de communication destinés aux enfants des établissements de protection sociale et à leurs éducateurs.

Concernant le renforcement des services de proximité pour les enfants en situation de vulnérabilité, le ministère a d’ores et déjà commencé à soutenir des projets d’associations visant à faire face aux conséquences sociales de la prise en charge et de la protection des enfants en période de confinement, a souligné la même source.

Pour ce qui est de la sensibilisation et de la communication, le ministère œuvre à préparer des supports de communication appropriés pour les enfants et leurs éducateurs dans les établissements de protection sociale, notamment dans les domaines de la prévention des infections, de l’enseignement à distance, du soutien psychologique des enfants et de la protection des enfants contre la violence et l’exploitation.