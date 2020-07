Maroc : Création du Centre de compétence dans le développement durable

Un Centre de compétence dans le développement durable (2C2D) a été crée par des experts, des enseignants-chercheurs et anciens haut cadres, engagés dans le développement durable.L’assemblée générale constitutive de cette structure, qui intervient dans la perspective de promouvoir la coopération Sud-Sud et de renforcer l’approche triangulaire en matière de développement entre le Maroc et ses différents partenaires, au nord de la Méditerranée et en Afrique, a eu lieu le 23 juillet, indique lundi un communiqué des initiateurs de ce Centre.

Ce Centre réunit plusieurs experts dans de multiples domaines, dont la lutte contre les effets du changement climatique, les énergies renouvelables, le traitement, la valorisation des déchets et les eaux usées, le développement territorial, l’agriculture, la forêt, la sauvegarde de la biodiversité, l’économie de l’eau, l’économie circulaire, les évaluations environnementales, la responsabilité sociale des entreprises et l’économie sociale et solidaire.

Sa mission consistera notamment à renforcer les capacités des administrations et des collectivités territoriales à l’échelle nationale et dans les pays partenaires, à promouvoir la qualité des prestations liées au conseil, ainsi que l’expertise marocaine à l’international en matière de développement.

Première du genre en Afrique, cette initiative vise, par ailleurs, à accompagner la transition écologique du continent, qui fait de cette région du Globe, la plus menacée par le réchauffement climatique et qui souffre d’un grand déficit en termes de services publics (eau, assainissement, déchets, énergie, etc.) et d’un besoin croissant en matière de renforcement des capacités dans ces domaines.