Maroc : Damantèlement d’un réseau criminel actif dans le trafic international de cocaïne

Les services sécuritaires marocains ont arrêté, ce samedi, 7 personnes pour leurs liens présumés avec un réseau criminel transnational actif dans le trafic international de cocaïne entre le Maroc, l’Amérique latine et l’Europe.Selon un communiqué du Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ), les fouilles menées dans le cadre de cette opération se sont soldées par la saisie d’un camion immatriculé au Maroc chargé de 30 paquets de cocaïne fortement dosée, dont le poids est d’environ 1 tonne et 4 kilogrammes, de deux canots pneumatiques, d’un navigateur GPS, d’un moteur hydraulique et de deux véhicules tout-terrain, dont l’un est lié à un coffre de remorque.

Le communiqué précise que le cerveau de cette opération a été arrêté, ainsi que 6 autres personnes, auteurs et complices, ayant des antécédents judiciaires en matière de trafic de drogue, et dont l’expérience et l’expertise ont été exploitées pour réussir cette opération criminelle.

Les premiers éléments d’informations révèlent que l’importante quantité de cocaïne saisie provient d’un pays d’Amérique latine duquel elle a été acheminée via un navire commercial, avant d’être déchargée au large des eaux territoriales du Royaume, et ensuite transférée à bord d’un navire de pêche côtière au large d’El Jadida.

Cette cargaison de cocaïne a été ensuite déchargée vers une plage située en face de la forêt Bounaim, dans cette région, via des canots pneumatiques et transférée pour la route à bord d’un poids-lourd à l’origine destiné au transport de légumes, précise le communiqué du BCIJ.

Les expertises techniques réalisées par le laboratoire de la police scientifique ont montré que les quantités saisies contiennent de la cocaïne brute fortement dosée, susceptible de générer des quantités décuplées après son découpage et mélange aux produits chimiques et psychotropes.

Les suspects ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, alors que le BCIJ continue ses investigations pour détecter des ramifications de ce réseau criminel au niveau régional et international et d’éventuels liens à l’intérieur du Maroc ou à l’extérieur avec la mafia internationale et les cartels criminels de l’Amérique du Sud, conclut le communiqué.