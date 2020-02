Maroc : Début à Laâyoune du 3ème Forum Maroc-Etats Insulaires du Pacifique

Hicham Alaoui, envoyé spécial

Le 3ème Forum Maroc-Etats Insulaires du Pacifique a démarré ses travaux ce jeudi à Lâayoune, chef-lieu des provinces du sud marocaines, sous le signe de la consolidation des liens de coopération, de la mise en œuvre des engagements pris dans ce sens, de l’unification des voix et de la promotion de la prospérité partagée.Ce Forum, qui s’étalera sur deux jours, s’assigne pour objectifs d’exposer les expériences réussies dans les domaines présentant un intérêt stratégique dans les pays de ce groupement et d’identifier les priorités nationales et les axes d’une coopération Maroc-Etats insulaires du Pacifique pour le développement durable qui soient concrets, novateurs et réalisables.

Cette rencontre de haut niveau sera également l’occasion de développer des feuilles de route pluriannuelles de coopération entre le Maroc et les Etats insulaires du pacifique, selon les priorités nationales des Etats du Pacifique et le potentiel de coopération qu’offre le Maroc, apprend-on auprès du ministère marocain des Affaires étrangères.

Cette 3ème édition à Laâyoune offre aussi un cadre idoine pour engager une réflexion profonde sur les défis liés au changement climatique, à la promotion des énergies renouvelables et à la concrétisation des Objectifs du Développement Durable (ODD), qui constituent aussi bien pour le Maroc que pour ces pays des axes majeurs dans la définition de leurs priorités nationales.

Le Maroc est le porte-voix d’un sursaut climatique planétaire, et n’a eu de cesse d’appeler à faire bloc face aux défis du changement climatique, qui se trouve au cœur des préoccupations nationales des Etats Insulaires du Pacifique.

Lors de la COP22 que le Maroc a abrité en 2016 à Marrakech, le Royaume n’a ménagé aucun effort pour faire entendre la voix des pays les plus vulnérables aux changements climatiques, au premier rang desquels se trouvent les pays du continent africain et des Etats insulaires du Pacifique.

Cette édition se veut en outre la concrétisation des idéaux et valeurs que sous-tend une coopération Sud-Sud fédérant les synergies entre le Royaume et les Etats Insulaires du Pacifique dans le cadre de partenariats de coopération économique et commercial gagnant-gagnant.

Dans un autre registre, le Maroc et les Etats insulaires du Pacifique se sont toujours accordés sur les questions d’intérêt commun et font prévaloir la recherche de solutions pacifiques pour régler les conflits par la négociation et le dialogue.

Les travaux de ce Forum seront couronnés par l’adoption d’une Déclaration finale, souligne-t-on de même source, ajoutant que des accords et mémorandums seront signés à l’issue de cet événement.

Le Forum Maroc-Iles du Pacifique, dont les première et deuxième éditions respectivement en 2012 et 2015 ont été tenues à Rabat, se veut une plateforme destinée à examiner des projets concrets, selon un format innovant permettant des rencontres bilatérales personnalisées entre les hauts responsables des Etats des Iles du Pacifique, d’une part, et les membres du gouvernement marocain et les responsables des départements marocains concernés, de l »autre.

Créée le 5 août 1971 à Wellington en Nouvelle-Zélande, le Forum des îles du Pacifique est une organisation politique internationale de coopération régionale. Il réunit les 16 pays indépendants de l’Océanie.