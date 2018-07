Maroc : Démantèlement d’une cellule terroriste

Les services sécuritaires marocains viennent d’arrêter quatre individus soupçonnés d’être liés à l’organisation terroriste Daech, a annoncé ce lundi le ministère de l’Intérieur via un communiqué.Les mis en cause, âgés de 19 à 24 ans, s’activaient dans les villes de Casablanca, Tanger, Nador et Tiznit, indique le ministère l’Intérieur. Ils « s’activaient en vue d’acquérir des compétences dans le domaine de la fabrication d’explosifs pour commettre des opérations terroristes dans le Royaume », explique le ministère, précisant que l’un deux « entretenait des liens étroits » avec une cellule terroriste liée à Daech démantelée en mai au Maroc et en Espagne.

L’opération a abouti à la saisie de matériel informatique et de publications faisant l’apologie de la pensée de Daech ainsi que des armes blanches.

D’après l’enquête préliminaire, les quatre avaient adhéré à « l’agenda destructeur de Daech et aux actions de propagande en faveur de cette organisation terroriste ».

Les personnes arrêtées aujourd’hui seront présentées à la justice après complément d’enquête menée sous la supervision du Parquet général compétent, terminée, précise-t-on.