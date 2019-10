Maroc : Démantèlement d’une cellule terroriste à Casablanca et Chefchaouen

Les services sécuritaires marocains ont démantelé vendredi, une cellule terroriste dangereuse dans la région de Dar Bouazza à Casablanca et à Chefchaouen (Nord).Les membres de cette cellule, au nombre de 8, auraient prêté allégeance à l’organisation terroriste « Daech », afin de commettre des actes terroristes portant atteinte à la sécurité du territoire et des citoyens du Maroc.

Les perquisitions effectuées par les enquêteurs, épaulés par des experts de la police scientifique et technique, ont permis de saisir un véritable arsenal de guerre: plusieurs fusils et des dizaines de cartouches, des armes à feu (de poing) avec diverses munitions, des armes blanches (dont plusieurs coutelas), des moyens de télécommunications, des sommes d’argent (en monnaies nationale et étrangères), des fanions de Daech et du matériel de propagande pour cette organisation terroriste. En plus de gros sacs et des fioles contenant des ingrédients pouvant servir à la confection de charges explosives.

Ce samedi, un autre élément de cette cellule terroriste a été arrêté, le jour même, à Douar Mkanssa à Ain Chock (Casablanca), par le Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ) relevant de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST).

Un communiqué du BCIJ précise que cette arrestation s’inscrit dans le cadre des investigations menées sur fond du démantèlement de cette cellule terroriste dont les membres planifiaient de perpétrer une série d’opérations terroristes imminentes visant des infrastructures sensibles et des sites stratégiques, et ce, après avoir mené des opérations de surveillance et de reconnaissance de ces cibles.

L’enquête a également révélé que le chef de file de la cellule et deux de ses acolytes avaient enregistré deux vidéos dans lesquelles ils prêtaient allégeance au chef de « Daech » et menaçaient de commettre des opérations terroristes dans le Royaume dans la perspective de la proclamation d’une wilaya affiliée à l’organisation terroriste, sous l’appellation « La Wilaya de Daech dans le Maghreb Islamique ».