Maroc : Démantèlement d’une cellule terroriste à Tanger

Les services sécuritaires marocains éléments ont réussi à démanteler, ce mercredi, une cellule terroriste à Tanger, indique un communiqué Bureau central d’investigation judiciaire (BCIJ).L’opération s’est déroulée en coordination avec la Direction générale de la surveillance du territoire, dans des quartiers situés principalement en milieu urbain.

L’intervention des forces spéciales du BCIJ a permis l’arrestation de l’émir présumé de la cellule qui a opposé une résistance violente, poussant les éléments d’intervention à utiliser des bombes sonores et 4 autres membres imprégnés des idées takfiristes et portant un projet terroriste aux ramifications transfrontalières.

Quatre autres membres imprégnés de l’idéologie « takfiriste », porteurs d’un projet terroriste transfrontalier, ont également été interpellés.

Lors de l’opération d’intervention au domicile du chef de cette cellule terroriste, les éléments de la Force spéciale ont veillé à l’évacuation et la sécurisation des membres de la famille du mis en cause et des voisins, en vue d’assurer leur sécurité et prévenir tous les dangers pouvant résulter d’une éventuelle explosion.

Les perquisitions et un ratissage technique ont révélé l’existence d’une bouteille et de flacons de divers volumes contenant de l’acide nitrique et des liquides chimiques suspects, ainsi que des clous et des fils électriques, et six bonbonnes de gaz, suspectés d’être utilisés dans la fabrication d’explosifs artisanaux, poursuit le communiqué du BCIJ.

Selon les premiers éléments de l’enquête, ajoute le communiqué, les membres de cette cellule terroriste ont adhéré à une campagne de recrutement et d’embrigadement pour renforcer leurs rangs, de même qu’ils ont acquis plusieurs produits entrant dans la fabrication d’engins explosifs artisanaux, après une opération de souscription interne pour collecter les fonds nécessaires, en prévision de commettre des opérations d’explosion à distance devant cibler des sièges et des personnalités sécuritaires, ainsi que des lieux publics accueillant des citoyens marocains et étrangers.

Les membres de cette cellule terroriste ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée par le BCIJ, sous la supervision du parquet chargé des affaires de terrorisme.