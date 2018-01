Maroc : Entrée en vigueur de la flexibilité du régime de change dès lundi

La flexibilitĂ© du rĂ©gime de change au Maroc entrera en vigueur lundi 15 janvier 2018 six mois après le report sin die de l’application de cette nouvelle mesure prĂ©vue initialement pour juillet 2017, a annoncĂ© le ministère marocain des Finances.« Le ministre de l’Economie et des Finances, après avis de Bank Al-Maghrib, dĂ©cide d’adopter, Ă partir de lundi, un nouveau rĂ©gime de change ou la paritĂ© du Dirham est dĂ©terminĂ©e Ă l’intĂ©rieur d’une bande de fluctuation de (-/+ 2,5%), contre (-/+ 0,3%) », a indiquĂ© la mĂŞme source.

Selon le communiquĂ©, la Banque Centrale continuera d’intervenir sur le marchĂ© des changes en vue d’assurer sa liquiditĂ©. « Cette rĂ©forme est entamĂ©e dans des conditions favorables marquĂ©es par la soliditĂ© du secteur financier et la consolidation des fondamentaux macroĂ©conomiques, notamment un niveau appropriĂ© des rĂ©serves de change et une inflation maĂ®trisĂ©e. Elle sera Ă©galement soutenue par la poursuite des rĂ©formes structurelles et sectorielles », souligne-t-on.

La rĂ©forme du rĂ©gime de change a pour objectif de renforcer la rĂ©silience de l’Ă©conomie nationale aux chocs exogènes, de soutenir sa compĂ©titivitĂ© et d’amĂ©liorer son niveau de croissance. Elle devrait accompagner les mutations structurelles qu’a connues l’Ă©conomie marocaine durant ces dernières annĂ©es, notamment en termes de diversification, d’ouverture et d’intĂ©gration dans l’Ă©conomie mondiale, ajoute le communiquĂ©.

Et de conclure que « la rĂ©forme du rĂ©gime de change, qui consacre les progrès accomplis aux niveaux macroĂ©conomique et des rĂ©formes structurelles et sectorielles engagĂ©es ainsi que le processus d’ouverture de notre Ă©conomie sur l’extĂ©rieur, constitue un nouveau pas vers l’Ă©mergence de notre Ă©conomie ».

D’aucuns seront surpris que le gouvernement communique ainsi sur l’entrĂ©e en vigueur de cette rĂ©forme, alors que le trop de communication Ă ce sujet a Ă©tĂ© l’un des griefs portĂ©s Ă la Banque Centrale et au ministère de l’Economie et des Finances.

Le communiquĂ© du dĂ©partement des finances publiĂ© vendredi 12 janvier en fin de journĂ©e, soit après la fermeture des marchĂ©s permet Ă la fois d’informer et en mĂŞme temps d’Ă©viter les Ă©ventuelles spĂ©culations. En effet, le marchĂ© s’ouvrira le lundi 15 janvier directement en appliquant les nouvelles mesures.