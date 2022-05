Maroc/Espagne: les frontières terrestres rouvertes mardi prochain

Fermées depuis plus de deux ans suite à la pandémie de Covid-19 et à la crise diplomatique entre l’Espagne et le Maroc, les frontières terrestres de Ceuta et Melilla rouvriront mardi 17 mai.C’est ce que le ministre espagnol de l’Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, a déclaré en marge de la cérémonie de célébration du 178e anniversaire de la Garde civile. Selon lui, les postes frontaliers de ces deux enclaves seront rouverts mardi à partir de minuit.

La réouverture se fera en deux étapes. La première phase de la réouverture débutera donc à 00h00 le 17 mai, date à laquelle les citoyens et résidents de l’Union européenne et les personnes autorisées à circuler dans l’espace Schengen pourront traverser à travers El Tarajal à Ceuta et Beni Enzar à Melilla.

Quant à la deuxième phase, elle débutera le mardi 31 mai au profit des travailleurs frontaliers légalement reconnus qui pourront donc entrer sur le territoire espagnol.