Maroc : FlambÃ©e des prix des lÃ©gumes

Les prix des lĂ©gumes au Maroc connaissant une hausse vertigineuse en cette pĂ©riode de fin de saison d’automne. Et pour cause, les conditions mĂ©tĂ©orologiques dĂ©favorables avec un retard des prĂ©cipitations.Certes, la tendance haussière des prix des lĂ©gumes s’est maintenue et va mĂŞme s’Ă©largissant, touchant de plus en plus de produits, au grand dam des petites bourses.

Depuis la fin de la semaine dernière, c’est la tomate qui a fait un bond incroyable, passant de 5-7 dirhams Ă 10-13 dirhams (1 euro = 10,7 DH) le kilo selon les rĂ©gions, enregistrant ainsi une hausse de 100 Ă 150%.

Au marchĂ© de gros, des sources ont dĂ©clarĂ© que cette hausse vertigineuse Ă©tait due aux mauvaises conditions climatiques qui sĂ©vissent actuellement sur l’ensemble du territoire. Le froid conjuguĂ© au verglas n’est guère favorable Ă une bonne rĂ©colte. La production de la tomate en a particulièrement souffert.

Mis Ă part les conditions mĂ©tĂ©orologiques dĂ©favorables, la hausse du prix de la tomate est aussi le rĂ©sultat de la rarĂ©faction de cette denrĂ©e, exportĂ©e en grandes quantitĂ©s vers les marchĂ©s europĂ©ens et africains en cette pĂ©riode de l’annĂ©e. Le caisson de tomates s’est vendu Ă 280 dirhams alors qu’il ne coĂ»tait que 120 dirhams il y a quelques jours.

Autre lĂ©gume Ă avoir enregistrĂ© une hausse considĂ©rable: l’oignon, dont le coĂ»t au kilogramme est brusquement passĂ© Ă 8 dirhams. Les petits pois affichent 13 dirhams, les artichauts, les courgettes et le chou-fleur 10 dirhams, alors que les poivrons ont atteint les 8 dirhams.