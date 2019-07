Maroc : Grâce royale au profit de 4.764 personnes

Le Roi Mohammed VI a, à l’occasion de la Fête du Trône, accordé sa grâce à 4.764 personnes, dont certaines sont en détention et d’autres en liberté, condamnées par différents tribunaux du Royaume, indique, lundi, un communiqué du ministère marocain de la justice.Selon le ministère, les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en détention sont au nombre de 4.600 détenus. C’est ainsi que 1.916 détenus ont été gracié sur le reliquat de la peine d’emprisonnement ou de réclusion, alors que 2.477 ont bénéficié d’une remise de leur peine d’emprisonnement ou de réclusion.

Aussi, 31 détenus ont bénéficié de la commutation de la peine de mort en peine perpétuelle et 176 d’une commutation de la peine perpétuelle en peine à temps.

Pour les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en liberté sont au nombre de 164 personnes.

Ainsi 50 personnes ont bénéficié d’une grâce sur la peine d’emprisonnement ou son reliquat et 12 personnes de la grâce sur la peine d’emprisonnement avec maintien de l’amende.

La grâce sur les peines d’emprisonnement et d’amende a profité à 02 personnes et la grâce sur la peine d’amende pour 100 personnes.

La grâce royale incluait un certain nombre de détenus pour des raisons humanitaires, notamment des personnes souffrant de maladies incurables et graves ou totalement handicapées, des personnes âgées, des mineurs, des femmes enceintes ou accompagnées d’enfants, ainsi que ceux qui avaient reçu des preuves au cours de l’étude et qui avaient été formés pour les inciter à s’intégrer dans la société en tant qu’individus actifs après avoir adopté un bon comportement au cours de la période de leur exécution de la peine qui leur a été infligée, indique le communiqué.

Par cette occasion, le souverain a bien voulu accorder sa grâce à des détenus des événements qu’à connus la région d’Al Hoceima, ainsi qu’à des détenus condamnés dans des affaires de terrorisme et ayant participé à la quatrième édition du programme « Réconciliation ».