Maroc : inauguration du Port de Tanger Med 2

Envoyé spécial : Ibrahima Dione

Le Port de Tanger Med 2, situé sur le détroit de Gibraltar et faisant partie avec Tanger Med 1, et le port passagers et rouliers d’un stratégique complexe portuaire de 1000 hectares, a été officiellement inauguré vendredi soir par Moulay El Hassan, le Prince héritier du Royaume du Maroc, représentant le Roi Mohammed VI.

« Tanger Med est aujourd’hui la concrétisation d’une ambition royale, volontariste et visionnaire. Le site d’implantation voulu par le Roi pour ce projet, à la croisée des routes maritimes, s’est révélé juste et pertinent. Il dote le Royaume d’une infrastructure de rang mondial et en fait un acteur portuaire et industriel de premier plan en Afrique et en Méditerranée », a déclaré Fouad Brini, le président de Tanger Med.

M. Brini, s’exprimant lors de la cérémonie d’inauguration, a renseigné qu’à ce jour « plus de 88 milliards de dirhams, dont 53 par les opérateurs privés, ont été investis » dans ce projet. Poursuivant, le président de Tanger Med a informé que cette gigantesque infrastructure portuaire a traité rien qu’en 2018 « 3,4 millions de conteneurs » et enregistré « 2,8 millions de passagers ».

Cette performance remarquable positionne déjà le Port de Tanger Med, dont 40 % du trafic est destiné à l’Afrique, comme « le premier port du continent devant Port Saïd sur le Canal de Suez et Durban en Afrique du Sud », a indiqué Fouad Brini.

En outre, ce port est devenu « le premier en Afrique à obtenir le label EcoPorts distinguant les installations qui respectent les normes environnementales de l’European Sea Ports Organization (ESPO) », s’est-il réjoui.

Première plateforme d’import-export du Royaume du Maroc avec des flux d’une valeur globale de 317 milliards de dirhams en 2018, le Port de Tanger Med est désormais incontournable dans le commerce international grâce notamment à sa position stratégique : 14 kilomètres seulement de l’Europe.

Depuis sa création, le Port de Tanger Med a triplé sa capacité qui est passée de 3 à 9 millions de conteneurs par an. Avec l’inauguration de Tanger Med 2, ce complexe possède maintenant le premier terminal automatique en Afrique, 2800 mètres de quai et 4000 mètres d’ouvrages maritimes portuaires.

Connecté au reste du Maroc par un important réseau d’infrastructures de transport, « le Port de Tanger Med a contribué à installer ce Royaume sur la scène maritime internationale en le connectant à 77 pays et 186 ports », a précisé M. Brini.

De ce fait, le Maroc est passé de la 83ème à la 17ème place dans le classement de la Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le Développement (CNUCED). Enfin, le président de Tanger Med a souligné que « plus de 912 entreprises, dans les domaines industriels, logistiques et de services, se sont installées dans les zones d’activités de Tanger Med créant ainsi plus de 75 000 emplois directs ».