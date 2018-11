Maroc : Inauguration du premier datacenter universitaire à Rabat

Le Centre national de la recherche scientifique et technique (CNERST) s’est doté d’un datacenter universitaire, le premier à l’échelle nationale, destiné à offrir aux établissements de l’enseignement des capacités de calcul et de stockage de haute performance.Ce datacenter High-performance computing (HPC) héberge plusieurs applications scientifiques relatives aux différents domaines et disciplines de recherche.

Les applications hébergées par le nouveau centre peuvent être utilisées d’une façon mutualisée et à distance par l’ensemble des chercheurs marocains. La solution mise en place dans le HPC est dotée d’une suite logicielle qui permet la gestion des calculs exécutés sur la plateforme avec des mécanismes d’optimisation et de gestion efficace.

Le CNRST envisage en outre la possibilité de donner l’accès à ce datacenter aux chercheurs issus des pays africains amis du Maroc.