Maroc : La prévalence de l’utilisation actuelle du tabac est de 13.4%

La prévalence de l’utilisation actuelle de toutes formes confondues de tabac au Maroc est de 13,4%, selon la dernière enquête épidémiologique de prévalence des facteurs de risque des maladies non transmissibles, réalisée par le ministère de la santé.Cette enquête, réalisée en collaboration avec l’OMS a révélé que cette prévalence est plus faible chez les femmes (0,4%) que chez les hommes (26,9%).

Les prévalences les plus élevées concernaient les tranches d’âge de 30-44 et 45-59 ans, avec respectivement 15,4 et 15,2%. Concernant le tabac fumé (à savoir l’utilisation des cigarettes, du cigare, de la chicha…,), la prévalence de l’utilisation actuelle était de 11,7%).

Elle est plus faible chez les femmes (0,3%) que chez les hommes (23,4%). Sur l’ensemble des répondants, 80,2% étaient non fumeurs. La fréquence la plus faible des non fumeurs a été enregistrée dans la tranche d’âge 45-59 ans avec 73%.

En revanche, les tranches d’âge 30-44 et 45-59 ans ont connu les prévalences les plus élevées de fumeurs quotidiens avec respectivement 13% et 12,3%. La plupart des fumeurs actuels du tabac fumé sont des fumeurs quotidiens.

L’âge moyen de début de consommation de tabac est de 19 ans (18,9 ans pour les hommes contre 23,4 ans pour les femmes). L’enquête précise que le nombre moyen total de cigarettes utilisées par les fumeurs quotidiens était de 13,2 cigarettes par jour.

Le Maroc a célébré dimanche 31 mai la journée mondiale sans tabac, dans un contexte marqué par la pandémie de Covid-19. Cette année, l’OMS a accordé une importance particulière aux jeunes en dénonçant la stratégie de séduction à leur égard par des industries du tabac pour en faire des consommateurs chroniques.

L’OMS fait savoir que même en temps de pandémie mondiale, l’industrie du tabac et de la nicotine persévère en faisant la promotion de produits qui font qu’une personne est moins à même de lutter contre le coronavirus et de se remettre de la maladie.