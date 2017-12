Maroc : La RAM commande 4 Dreamliners pour 1,1 milliard de dollars

L’avionneur amĂ©ricain Boeing et Royal Air Maroc (RAM) ont annoncĂ©, mercredi, des commandes de quatre nouveaux 787-9 Dreamliners, Ă©valuĂ©s Ă 1,1 milliard de dollars au prix catalogue, qui permettront Ă la compagnie aĂ©rienne marocaine d’Ă©tendre son rĂ©seau international.Selon un communiquĂ© de Boeing, ces commandes portent sur deux Dreamliners 787 achetĂ©s en dĂ©cembre 2016 et deux autres acquis le mĂŞme mois en 2017.

Royal Air Maroc, qui a dĂ©jĂ pris livraison de cinq 787-8, portera sa flotte des 787 Ă un total de neuf avions. La compagnie nationale exploite ses Dreamliners sur des liaisons internationales reliant Casablanca Ă l’AmĂ©rique du Nord, l’AmĂ©rique du Sud, le Moyen-Orient et l’Europe, et prĂ©voit d’Ă©tendre le service sur ces zones avec les nouveaux appareils.

« Aujourd’hui, Royal Air Maroc propose des vols directs vers 80 destinations internationales. Grâce Ă notre position unique en tant que hub gĂ©ographique et Ă la haute qualitĂ© de nos services, nous transportons des clients venus des quatre coins du monde vers leurs destinations. Avec plus de 850 vols par mois vers l’Afrique, Royal Air Maroc est la compagnie aĂ©rienne qui offre la prĂ©sence la plus large sur le continent », a dĂ©clarĂ© Abdelhamid Addou, PDG de la RAM, citĂ© par le communiquĂ©.

« Notre vision est d’ĂŞtre la première compagnie aĂ©rienne en Afrique en termes de qualitĂ© de service, de qualitĂ© des avions et de connectivitĂ© », a-t-il soulignĂ©, notant que « la commande d’avions de nouvelle gĂ©nĂ©ration tels que le Dreamliner place notre compagnie sur la bonne voie dans le but de concrĂ©tiser notre vision ».