Maroc : La rentrée scolaire et universitaire reportée pour le 1er octobre prochain

Le ministère marocain de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé, lundi le report de la rentrée scolaire et universitaire au 1er octobre prochain.Ce report concerne tous « les établissements scolaires et universitaires, les centres de formation professionnelle, les établissements d’enseignement originel ainsi que les écoles des missions étrangères, ce qui permettra, selon un communiqué du ministère, d’avoir des conditions favorables à l’adoption du modèle présentiel pour tous les élèves et les étudiants ».

Le ministère explique avoir pris cette décision compte tenu de l’amélioration de la situation épidémiologique dans le pays et la nécessité de préserver les acquis réalisés face à l’épidémie du Covid 19 »et de renforcer la tendance baissière des cas enregistrés.

Ce report a également pour objectif d’assurer les conditions nécessaires pour une rentrée scolaire et universitaire réussie qui prend en compte la sécurité de tous les élèves dans le respect des conditions et normes des mesures de prévention sanitaire établies par les autorités compétentes afin d’éviter une recrudescence des cas de contamination, notamment au sein des établissements d’enseignement et de formation, souligne le communiqué.