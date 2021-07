Maroc: La situation épidémique est « inquiétante » (Chef du gouvernement)

La situation épidémique liée au nouveau coronavirus au Maroc se veut « inquiétante », vu la hausse du nombre des cas de contamination au pays, a souligné jeudi le Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani.S’exprimant lors de la réunion du Conseil de gouvernement tenue par visioconférence, M. El Otmani a appelé à s’armer de prudence et de vigilance et à déployer plus d’efforts aux niveaux de la communication et de la sensibilisation afin de faire face à cette situation.

Le nombre de cas de contamination à la COVID-19 a connu une hausse considérable, pour atteindre 549.844 depuis le premier cas signalé le 2 mars 2020.

Par ailleurs, M. El Otmani a évoqué le bilan d’étape de l’action gouvernementale, présenté la semaine dernière devant les deux chambres du parlement, relevant que l’examen de ce bilan, effectué au début de cette semaine, se veut une « épreuve démocratique ».

Dans ce sens, il a relevé des « impressions positives » concernant la richesse de ce bilan au niveau des différents départements, dirigés ou non par les partis politiques, notant que ces départements ont opéré d’une manière intégrée et harmonieuse, contribuant ainsi à l’élaboration et la mise en œuvre de toutes les réformes entamées lors du mandat du gouvernement.