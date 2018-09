Maroc : L’ambassadeur des Pays-bas convoqué suite à une ingérence dans les affaires intérieures du Royaume

L’ambassadeur des Pays-Bas au Maroc a été convoqué ce vendredi 7 septembre au ministère des Affaires étrangère et de la Coopération internationale (MAEC), suite « à la déclaration du ministre des Affaires Etrangères néerlandais, Stef Blok, le 5 septembre 2018 », rapportent les médias électroniques marocains.Ainsi, le MAEC lui a fait part du « rejet catégorique et vigoureux » de cette déclaration, précisant qu’il s’agit « d’une ingérence directe dans les affaires intérieures du pays et un manque de respect caractérisé de la justice marocaine, en contradiction flagrante avec les règles élémentaires du respect des décisions rendues par la justice, de surcroît d’un pays étranger ».

Il a été aussi rappelé à l’ambassadeur des Pays-Bas que Nasser Bourita avait déjà marqué, « de la manière la plus claire et la plus ferme », à son homologue néerlandais le rejet catégorique par le Maroc de toute interférence dans ses affaires intérieures.

« Le Maroc rejette également cette déclaration, sur le fond en raison qu’elle contient des termes inappropriés, des appréciations de faits erronées et des prises de positions choquantes et inadaptées », indique la même source.

Par ailleurs, une lettre de réponse sera adressée par Bourita à son homologue dans ce sens.

Aussi, la réponse à la demande de rencontre bilatérale entre les deux ministres en marge de l’Assemblée Générale des Nations Unies prévue à la fin de ce mois de Septembre est également suspendue.

Pour rappel, le ministre des Affaires Etrangères néerlandais a récemment fait des déclarations au sujet des détenus des événements d’Al Hoceima et ce, en dépit des avertissements fermes que lui avait adressées son homologue marocain Nasser Bourita, il y a quelques semaines. Il a déclaré avoir demandé au Comité permanent des affaires étrangères d’établir un rapport écrit détaillant les développements de cette affaire et les décisions judiciaires concernant les manifestations dans la région du Rif, ainsi que les conditions de détention dans les prisons marocaines.