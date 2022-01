Maroc: lancement d’un nouveau programme destiné à créer 250.000 emplois directs pour 213 millions d’euros

Créer un total de 250.000 emplois directs dans le cadre des chantiers publics temporaires. Tel est l’objectif du programme « Awrach », dont la circulaire de lancement a été signée ce mercredi par le chef du gouvernement marocain Aziz Akhannouch.Ces emplois devront être créés durant 2022 et 2023, précise un communiqué du département du chef du gouvernement. Dans le détail, le programme « Awrach » comprend deux volets, dont un volet principal relatif aux « chantiers généraux temporaires » et le deuxième concerne les chantiers visant à promouvoir l’inclusion durable à l’échelle nationale, précise le communiqué. Et d’ajouter que près de 250.000 personnes bénéficieront de ce programme tout au long de la période de sa mise en œuvre en 2022 et 2023.

Ces contrats seront conclus par des associations, des coopératives et des entreprises, à travers des candidatures et des contrats de travail, notamment en faveur des personnes ayant perdu leur travail à cause de la pandémie du Covid-19 et celles ayant des difficultés d’accéder au marché du travail, sans conditions d’éligibilité.

Le programme « Awrach », auquel le gouvernement a consacré une enveloppe budgétaire de 213 millions d’euros (2,25 milliards de dirhams) au titre de l’année 2022, s’inscrit dans le cadre de l’opérationnalisation du programme gouvernemental 2021-2026 en ce qui concerne l’accompagnement des personnes ayant perdu leur emploi et trouvent des difficultés pour accéder aux opportunités d’emploi.

L’idée est asussi de permettre aux bénéficiaires d’ateliers d’appui à l’inclusion durable d’une intégration d’une durée d’au moins de 24 mois avec un revenu au moins égal au SMIC, de bénéficier de la couverture sociale y compris les allocations familiales conformément aux lois et règlement en vigueur, d’acquérir une expérience professionnelle, relevant que l’Etat va accorder aux employeurs une subvention incitative pour stimuler l’emploi d’un montant de 142 euros (1.500) dirhams par mois pendant une durée de 18 mois pour chaque bénéficiaire.