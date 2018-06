Maroc : Lancement d’une plateforme numérique de formation à distance sur le plaidoyer au sujet du Sahara

Une plateforme numérique dédiée à la formation à distance sur le plaidoyer au sujet de la marocanité du Sahara a été lancée, vendredi à Marrakech, lors d’une rencontre nationale sur le plaidoyer civil au sujet de la marocanité du Sahara.Cette plateforme comprend une banque de documents historiques, des études, des recherches scientifiques, des productions d’art audio et vidéo, et des liens d’institutions et de sites riches en données sur la cause nationale.

Interactive, cette plateforme offre une formation à distance en partenariat avec les universités de Settat et Marrakech et la Fondation Tamkine, via un programme global et varié qui comporte plusieurs modules sur le cadre historique de la question du Sahara marocain et les aspects juridiques, diplomatiques, culturels et sociaux.

Le programme comprend également des modules sur les dimensions politiques, stratégiques, régionales et internationales, sur les aspects économiques et de développement, sur les droits de l’Homme, les libertés publiques et sur la genèse du discours du projet séparatiste, ainsi que sur les techniques de communication et d’influence et les plaidoiries sur les plans numérique et technique.

Cette plateforme est accessible via les sites Web: e-sahara.ma ou e-sahara.org ou empoweringsahara.ma.