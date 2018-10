Maroc: Le 3è Sommet africain du commerce et de l’investissement, les 29 et 30 novembre prochain à Ifrane

Le troisième Sommet africain du commerce et de l’investissement se tiendra les 29 et 30 novembre prochain à Ifrane au Maroc, sous le thème ‘’la croissance durable au service de l’Afrique émergente ».Cette manifestation réunira plus de 200 entrepreneurs et opérateurs du continent africain, investisseurs et acteurs politiques et économiques.

L’édition de cette année porte sur quatre secteurs d’activités à fort potentiel pour le développement économique et social de l’Afrique et qui constituent des enjeux majeurs pour le Continent, indiquent les organisateurs.

Il s’agit de ‘’l’industrialisation, voie sûre pour le développement durable de l’Afrique », des ‘’énergies renouvelables, ou comment exploiter le potentiel infini du continent ? », du ‘’tourisme en Afrique : se préparer pour accueillir 150 millions de touristes en 2030 » et ‘’Infrastructures et logistique, les enjeux majeurs du continent Africain ».

Ce forum, qui mettra à l’honneur deux grandes puissances économiques du continent, qui sont le Rwanda et le Nigeria, et ce, aux côtés du Sénégal et la Côte d’Ivoire, se veut ‘’un espace d’échanges, de débats, de réflexion et de partage, dont l’objectif ultime est de contribuer à la croissance économique du continent et à l’épanouissement de ses citoyens ».

Il prévoit des conférences plénières, des rencontres B to B, des présentations de projets de startups, outre des partenariats Public-Privé.

Le choix de la thématique s’explique par le fait que l’Afrique continue d’enregistrer une forte croissance économique et se positionne parmi les acteurs les plus importants de l’arène économique mondiale, grâce notamment à des mutations démographiques, urbaines et économiques générant de considérables opportunités d’investissement, selon la structure initiatrice de cet événement, l’organisation ‘’Trade+Impact », qui regroupe des femmes entrepreneures d’Afrique, du Moyen Orient et d’Amérique du Nord.

La grande nouveauté de cette année est le ‘’Start Up Corner », un espace dédié aux start-ups africaines, pour y présenter leurs projets et leurs idées devant des entrepreneures, investisseurs et décideurs gouvernementaux, en vue de lever des fonds et bénéficier d’accompagnement.

Le Forum offre aussi aux participants, tout au long du programme, une ‘’multitude d’opportunités d’élargir leurs réseaux professionnels, identifier de nouveaux partenaires et engager des relations pérennes et durables ».