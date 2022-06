Maroc: Le DG de l’AIEA s’entretient avec le ministre de l’Enseignement supérieur

Le ministre marocain de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Abdellatif Miraoui s’est entretenu, mercredi à Rabat, avec le Directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), Rafael Mariano Grossi, des possibilités de partenariat et de coopération dans les aspects de la formation et de la recherche universitaires.Dans une déclaration à la presse, M. Grossi a souligné que ses entretiens avec M. Miraoui ont porté sur les alternatives de coopération entre le Maroc et l’AIEA dans des domaines liés notamment à la santé et la sécurité alimentaire, faisant part de son assurance quant aux efforts investis par le gouvernement marocain dans les technologies de l’avenir.

Pour sa part, M. Miraoui a fait savoir que ces entretiens ont été l’occasion d’échanger autour des thématiques de l’énergie, l’eau, la santé et de l’agroalimentaire.

Il a également mis en avant la formation de docteurs et d’ingénieurs dans des domaines que partage le ministère avec l’AIEA.

Actuellement en visite de travail au Maroc, le directeur général de l’AIEA s’est entretenu avec de hauts responsables dont le ministre de la Santé et de la Protection sociale et le directeur par intérim de l’Agence marocaine de sûreté et de sécurité nucléaire et radiologique (AMSSNuR).