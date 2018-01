Maroc: le meurtrier d’un député condamné à mort

Un élu local marocain a été condamné à mort lundi soir pour « homicide volontaire avec préméditation », après la mort du député Abdellatif Merdas, abattu devant chez lui en mars 2017 dans une affaire mêlant sexe et argent.

La veuve du dĂ©putĂ© a Ă©tĂ© condamnĂ©e Ă la prison Ă perpĂ©tuitĂ©, le neveu du meurtrier Ă 30 ans d’emprisonnement, et une proche de la veuve, prĂ©sentĂ©e comme une « voyante », Ă 20 ans de rĂ©clusion criminelle, au terme d’un procès tenu devant la cour d’appel de Casablanca, selon le site du ministère de la Justice.

Des condamnations à la peine capitale sont toujours prononcées au Maroc, mais un moratoire est appliqué de facto depuis 1993, et son abolition fait débat.

Abdellatif Merdas, 53 ans député de l’Union constitutionnelle (UC, parti libéral) dans la région de Casablanca, est mort le 7 mars 2017 après avoir été touché à trois reprises par des tirs de fusil de chasse, alors qu’il se trouvait à bord de son véhicule de fonction devant sa villa casablancaise.

Trois personnes avaient été arrêtées quelques jours plus tard. Le neveu, interpellé en Turquie, les avaient rejoints en prison ultérieurement.

L’enquĂŞte, Ă©tayĂ©e par des vidĂ©os de surveillance et des Ă©changes tĂ©lĂ©phoniques entre les suspects, a permis d’Ă©tablir que l’assassinat n’avait aucun caractère politique et que ses mobiles Ă©taient « le sexe, l’argent et le dĂ©sir de vengeance », selon les termes employĂ©s Ă l’Ă©poque par le procureur gĂ©nĂ©ral.

La veuve, encouragĂ©e par les prĂ©dictions de la voyante, a voulu se venger des violences que lui faisaient subir son Ă©poux, selon les compte-rendus d’audience publiĂ©s par la presse locale.

Et son amant, un Ă©lu local, a dĂ©cidĂ© de passer Ă l’acte, avec l’aide de son neveu, dans l’espoir de rĂ©cupĂ©rer une partie des biens dont elle devait hĂ©riter, d’après les mĂŞmes sources.