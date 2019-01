Maroc : Le nouvel an amazigh 2969 fêté ce dimanche

Le nouvel an amazigh 2969 est fêté ce dimanche 13 janvier au Maroc à l’instar de tout le nord de l’Afrique.Cette célébration au Maroc, qui marque le début du calendrier agricole, remonte à la préhistoire et est accompagnée de rituels agricoles qui diffèrent d’une région amazighe à une autre.

Fêté pendant longtemps dans tout le nord de l’Afrique comme étant la fin de l’année agricole, le 13 janvier n’est devenu la date du nouvel an amazigh que depuis quelques dizaines d’années.

Pour les anthropologues, les sources historiques de Yennayer ou Hagouza sont multiples et revêtent plusieurs dimensions symboliques. Certains historiens le font remonter à l’accession du roi amazigh Chichong au trône pharaonique après sa victoire contre Ramsès III en 950 avant J-C, mais pour d’autres, il correspond au « calendrier agricole » qui marque l’attachement des amazighs à leur terre.

Signe que la symbolique de cet évènement a dépassé le cadre de nos frontières, l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, les sciences et la culture (UNESCO) a classé le nouvel an amazigh au patrimoine immatériel universel, en tant que tradition ancestrale, aux côtés de l’alphabet tifinagh et du couscous.