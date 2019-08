Maroc : Le Roi Mohammed VI appelle à accorder la priorité à la mise en œuvre de la régionalisation avancée

Le Roi Mohammed VI a appelé le gouvernement à accorder la priorité à la mise en œuvre de la régionalisation avancée et de la Charte de déconcentration administrative afin de relever les défis de la nouvelle étape.« Nous considérons qu’une bonne et parfaite mise en œuvre de la régionalisation avancée et de la Charte de déconcentration administrative est l’un des leviers les plus efficaces pour rehausser le niveau de l’investissement territorial productif et promouvoir la justice spatiale », a affirmé le Souverain dans un discours prononcé mardi à l’occasion du 66-ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple.

« Afin de relever les défis de la nouvelle étape, j’exhorte le gouvernement à donner la priorité à cette question, en corrigeant les dysfonctionnements de l’Administration et en mobilisant les compétences qualifiées, aux niveaux régional et local», a-t-il souligné.

Et le Souverain de déplorer : « Malgré tous les efforts consentis et les textes de lois adoptés, un constat s’impose : de nombreux dossiers sont toujours traités au niveau des administrations centrales à Rabat, au point que les projets programmés s’en trouvent ralentis ou retardés et, parfois même, abandonnés ».

Pour lui, la responsabilité est partagée. « Au point où nous en sommes, toute réticence ou erreur est inadmissible. Il est donc plus que jamais nécessaire de remédier aux problèmes qui entravent le développement de notre pays ».