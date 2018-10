Maroc : Le Roi Mohammed VI appelle à encourager le secteur privé à agir dans le social

Le Roi Mohammed VI a appelé à mettre en place de nouveaux mécanismes destinés à renforcer la contribution du secteur privé dans la promotion du social, et partant l’inciter à participer de façon active dans l’amélioration des prestations offertes aux citoyens.« Il convient aussi de mettre en place de nouveaux mécanismes susceptibles de renforcer la contribution du secteur privé dans la promotion du social, et de l’inciter à prendre une part active dans l’amélioration des prestations offertes aux citoyens », a souligné le Souverain un discours prononcé vendredi devant les membres des deux chambres du parlement à l’occasion de l’ouverture de la 1-ère session de la 3-ème année législative de la 10-ème législature.

Selon lui, cette contribution « doit se faire aussi bien dans le cadre de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) qu’à travers le lancement de Partenariats Public-Privé dans le domaine social ».

Pour le Souverain, la mobilisation nationale et le travail collectif requièrent un « climat sain » et une « solidarité renforcée » entre les différentes franges de la société.

« C’est précisément à cela que nous nous employons par l’adoption de réformes, de mesures économiques et sociales visant à améliorer les conditions du vivre-ensemble en faveur de tous les Marocains et à réduire les inégalités sociales et spatiales », a-t-il dit.

Il a affirmé que le Maroc « restera une terre où prévalent la solidarité et la cohésion au sein de chaque famille, à l’intérieur de chaque quartier, et, au-delà, à l’échelle de toute une société ».

« Les liens d’unité et de cohésion entre les Marocains ne se limitent pas à l’aspect extérieur. Ils puisent, au-delà, dans les valeurs de fraternité et de concorde, si profondément enracinées dans les cœurs, et dans l’esprit de solidarité qui les unit dans les heures fastes comme dans les épreuves difficiles », a rappelé le Roi Mohammed VI.

Et d’assurer : « Nous veillons à raffermir ces liens indéfectibles qui unissent les Marocains depuis toujours. Pour cela, nous nous attachons à adopter des politiques sociales efficaces, à faciliter et encourager toute initiative solidaire, à quelque niveau que ce soit ».

A cet égard, le Souverain a appelé à une « simplification des procédures » à même d’encourager les différentes formes de dons, d’actions bénévoles et d’œuvres caritatives et d’appuyer initiatives sociales et entreprises citoyennes.