Maroc : Le Roi Mohammed VI donne ses instructions pour la gratuite du vaccin anti-Covid-19

Le Roi Mohammed VI a donné ses instructions pour l’adoption de la gratuité du vaccin contre l’épidémie de la Covid-19 au profit de tous les Marocains, indique mardi un communiqué du Cabinet royal.Cette décision s’inscrit dans le cadre des orientations royales visant le lancement, dans les prochaines semaines, d’une opération de vaccination massive contre cette épidémie, souligne la même source.

Elle vise à « garantir le vaccin pour tous les Marocains comme moyen adéquat pour s’immuniser contre le virus et contenir sa propagation dans la perspective d’un retour progressif des citoyens à leur vie normale dans la quiétude et la sécurité », ajoute-t-on.

Le Roi Mohammed VI avait présidé le 9 novembre dernier, une séance de travail consacrée à la stratégie de vaccination contre la Covid-19, qui s’inscrit dans le cadre du suivi continu par le Souverain de l’évolution de cette pandémie et des mesures pour lutter contre sa propagation et protéger la santé et la sécurité des citoyens, rappelle le communiqué.

Le Maroc, pays très touché par la pandémie de la Covid-19, s’apprête à lancer dans les semaines à venir une campagne massive de vaccination contre le coronavirus, un ennemi invisible qui ne cesse de faire des ravages parmi la population tant en termes de décès qu’en termes de contamination et de complications sanitaires qui y sont liées.

L’opération de vaccination commencera selon des priorités prédéfinies. Il s’agirait de deux injections qui seront administrées d’abord aux catégories les plus vulnérables à la pandémie, à savoir les personnes âgées de plus de 65 ans et présentant une maladie chronique, suivies du personnel de la santé, des agents d’autorité, des forces de l’ordre et du personnel enseignant, ainsi que de tous ceux qui sont en première ligne dans la lutte contre la pandémie, avant d’être généraliser sur tous les segments de la société.

Après avoir opté pour les vaccins chinois Sinopharm et britanniques AstraZeneca, le Maroc espère lancer d’ici la fin de l’année une campagne visant à immuniser en trois mois quelque 20 millions d’adultes.