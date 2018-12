Maroc : Le Roi Mohammed VI nomme une femme à la tête de la Haute Autorité du Conseil supérieur de la communication audiovisuelle

Le roi Mohammed VI a nommé Mme Latifa Akharbach à la tête de la Haute Autorité du Conseil supérieur de la communication audiovisuelle, selon un communiqué du Cabinet royal.La responsabilité de la Direction générale de la HACA est revenue à Benaissa Asloun, également reçu par le Souverain.

Au cours de cette audience, étaient également reçus Narjiss Reghaye, Jaâfar Kansoussi, Ali Bakkali Hassani et Abdelkader Chaoui, que le roi a nommés nouveaux membres du Conseil supérieur de la communication audiovisuelle (CSCA) et ce, en application des dispositions de la loi relative à la réorganisation de la HACA, poursuit le communiqué du Cabinet royal.

Le roi a également reçu Mmes Fatima Baroudi et Khalil El Alami Idrissi, nommés par le chef du gouvernement et Badia Radi, nommée par le président de la Chambre des représentants, ainis que M. Mohamed El Maazouz, nommé par le président de la Chambre des conseillers;

Le renouvellement de la composition de cette Instance intervient après sa promotion en tant qu’institution constitutionnelle indépendante chargée de la réglementation et de la régulation du champ audiovisuel national.

« Il traduit également le souci de SM le Roi, que Dieu L’assiste, de voir cette Institution accomplir ses missions en particulier celles concernant la garantie de la liberté de la communication audiovisuelle, de la liberté d’expression et de sa protection, du droit des citoyennes et des citoyens à l’information et aux médias pour disposer d’un champ audiovisuel diversifié, pluriel et équilibré, dans le cadre du respect du pluralisme politique, culturel et linguistique, des courants d’opinion et de pensée dans notre pays, ainsi que du respect de la loi, du professionnalisme et de l’éthique de la profession », conclut le communiqué.

La nouvelle présidente de la Haute Autorité du Conseil supérieur de la communication audiovisuelle connaît déjà très bien le monde des médias.

Titulaire d’un doctorat en Sciences de l’information et de la communication à l’Université Paris II en 1988, Latifa Akharbach, qui a enseigné dans le domaine des médias pendant plus de 20 ans, avait été nommée directrice de l’Institut supérieur de l’information et de la communication de Rabat (ISIC) en 2003, poste qu’elle a occupée jusqu’en 2007, année où elle a été installée à la tête de la Radio nationale.

Cette même année, elle a été désignée secrétaire d’État auprès du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, avant d’être nommée ambassadeur en Bulgarie et en Macédoine en 2013, puis en Tunisie dès 2016.

Pour rappel, le CSCA se compose de neuf membres, dont la Présidente. Quatre membres sont nommés par le roi, deux membres sont nommés par le chef du gouvernement et deux membres sont nommés respectivement par le président de la chambre des représentants et par le président de la chambre des conseillers.