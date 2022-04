Maroc: le Salon international des technologies de l’eau en juin prochain à Casablanca

La 7ème édition du Salon international des technologies de l’eau et de l’assainissement (SITeau) se tiendra du 07 au 09 juin prochain à Casablanca, ont annoncé mardi les organisateurs.Le SITeau s’inscrit dans les processus de préparation et/ou de capitalisation des Forums mondiaux de l’eau qui le labellisent, évènements initiés par le Conseil mondial de l’eau, a précisé la même source.

Le salon se propose d’explorer la place de l’eau dans le nouveau modèle de développement, intégrant les paradigmes “changements climatiques, transition écologique et territoires”, en vue de proposer des solutions innovantes, et de contextualiser des méthodologies et des scénarios de gouvernance améliorée, ont souligné les organisateurs.

Ce processus suppose d’engager une évolution dans les modes de production, de valorisation et de consommation en considérant les approches publiques et leurs leviers réglementaires et fiscaux.

Au menu de ce salon figurent une exposition des métiers de l’eau, de l’assainissement et de l’énergie avec un espace dédié aux Start up, une conférence internationale de haut niveau en partenariat avec la Coalition marocaine pour l’eau « COALMA » et une séquence « intergénérationnelle » qui rassemblera des « jeunes » et des « anciens » pour un échange et un transfert d’expérience. Au programme également, une formation sur les aspects juridiques et institutionnels de l’eau et des rencontres BtoB.