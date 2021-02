Maroc : Le taux de chômage atteint 11,9% en 2020 (HCP)

Le taux de chômage au Maroc a atteint 11,9% en 2020, contre 9,2% en 2019, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP), une institution publique chargée de la statistique.Impacté par les conséquences de la pandémie de la Covid-19, le Maroc a vu son économie plombée par la mise en arrêt de plusieurs secteurs ayant engendré une situation de crise qui a touché l’emploi.

Et c’est la catégorie des jeunes qui est la plus touchée par le chômage en pleine pandémie. Selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP), c’est la catégorie d’âge des 15 à 24 ans qui a été le plus impactée atteignant une hausse chômage de 31,2%.

Le chômage a augmenté 2,8% chez les jeunes diplômés également pour atteindre un taux de 18,5% entre 2019 et 2020, et ce sont les jeunes diplômés de niveau moyen qui ont été le plus touchés en 2020, avec une hausse de 3,1 points et un taux de 15,5%, suivis par les diplômés de niveau supérieur pour atteindre les 23,9% de chômage.

D’après le rapport du HCP, 8 sur 10 chômeurs, ayant déjà travaillé, se trouvent en milieu urbain (78,3%), dont un peu plus des trois quarts sont des hommes (76,5%).

En 2020, le nombre de chômeurs ayant déjà travaillé a atteint 56,2%, soit une hausse de 13,5% par rapport à 2019, a relevé le HCP.

Cette hausse du chômage au Maroc durant l’année écoulée s’explique par la crise économique que le Maroc a connue à cause de la pandémie du coronavirus.