Maroc : L’Egypte, invitÃ© d’honneur du SIEL2018

L’Egypte sera l’invitĂ©e d’honneur de la 24e Ă©dition du Salon international de l’Ă©dition et du livre de Casablanca, qui se tiendra du 8 au 18 fĂ©vrier, a annoncĂ© le ministère de la Culture et de communication.Lors d’un point de presse, vendredi Ă Casablanca, dĂ©diĂ© Ă la prĂ©sentation des grandes lignes de cette Ă©dition, le ministre de la Culture et de la Communication, Mohamed Laaraj.a soulignĂ© que quelque 350 Ă©crivains, poètes et chercheurs venant de diffĂ©rents pays sont attendus Ă cet Ă©vènement.Â

Pour le ministre, cet hommage culturel est une occasion propice pour les visiteurs du SIEL d’approcher la culture Ă©gyptienne et d’Ă©changer avec les chercheurs et Ă©crivains de ce pays. Il a rĂ©affirmĂ© la dĂ©termination de son dĂ©partement Ă prĂ©server la place de choix qu’occupe le SIEL, non seulement en tant qu’Ă©vènement culturel annuel, mais surtout en tant que facteur fondamental pour renforcer l’indice de la lecture chez le grand public.Â

 Plus de 25.000 titres seront exposés lors de cette édition. Ces ouvrages représentent 45 pays et 709 exposants.

 Parmi les moments forts de ce salon, figure la nuit de l’Argana qui sera consacrĂ© au poète touareg Mohamadine Khawad (Niger) et l’attribution du prix Ibn Battouta. Par ailleurs, l’espace enfant accueillera tout au long de ce salon des enfants et Ă©lèves dans le cadre d’un programme diversifiĂ© spĂ©cialement conçu pour cette catĂ©gorie d’age.

Outre le programme portant sur la culture égyptienne, la la 24ème édition du SIEL sera marquée par des conférences thématiques dédiées au « cinéma et la littérature », « la littérature et la photographie », « la littérature et les séries télévisées ».