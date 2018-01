Maroc : Les antennes paraboliques désormais interdites

Les antennes paraboliques sont dĂ©sormais interdites sur les façades et les balcons des immeubles gĂ©rĂ©s en copropriĂ©tĂ© au Maroc, selon un dĂ©cret publiĂ© rĂ©cemment au Bulletin officiel.Ce dĂ©cret concerne Ă©galement l’Ă©vacuation des eaux par les balcons ou le dĂ©poussiĂ©rage des tapis sur les terrasses ou dans les couloirs. Par ailleurs, les copropriĂ©taires doivent veiller au calme des immeubles, Ă leur salubritĂ© et au respect des espaces verts…

Les habitants ne doivent Ă©galement plus se dĂ©barrasser des « eaux sales » du mĂ©nage via leurs balcons. De plus, les animaux dangereux ou qui troublent le calme, la sĂ©curitĂ© et l’hygiène au sein des immeubles sont prohibĂ©s et leurs propriĂ©taires devront payer les frais de tout dĂ©gât causĂ© au niveau des bâtiments.

Les habitant, eux, sont appelĂ©s Ă respecter l’hygiène des lieux, les espaces verts et les jardins communs qui doivent ĂŞtre dĂ©limitĂ©s.