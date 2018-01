Maroc : Les nouvelles mesures fiscales introduites par le budget 2018

Le Budget gĂ©nĂ©ral du Maroc pour l’exercice 2018 est fixĂ© Ă près de 33 milliards de dollars (302,91 milliards de DH) avec des recettes ordinaires s’Ă©lèvent Ă 25,6 milliards dollars (234,91 milliards DH), dont 23,8 milliards de dolars (218,48 milliards DH) fiscales.Quant aux dĂ©penses ordinaires du Budget gĂ©nĂ©ral, elles sont estimĂ©es Ă 24,2 milliards de dollars (223,02 milliards DH), dont 21,3 milliards de dollars (195,91 milliards DH) de dĂ©penses de fonctionnement, en majoritĂ© du Personnel (108,85 milliards).

En outre, les dĂ©penses d’investissements se chiffrent Ă 68,22 milliards de DH (1 dollar = 9,2 DH). Les dĂ©penses relatives au service de la dette publique sont, elles, estimĂ©es Ă 61,84 milliards de DH. Le solde du Budget de l’État (hors produits des emprunts et hors amortissement de la dette publique Ă moyen et long termes) ressort Ă -51,09 milliards de DH.

Les besoins rĂ©siduels de financement de la loi de Finances s’Ă©lèvent Ă 17,82 milliards, contre 25,18 milliards de DH en 2017, en baisse de 29,2%.

 Le gouvernement entend, Ă travers l’exĂ©cution de la loi de Finances, rĂ©aliser un taux de croissance de 3,2% et ramener le dĂ©ficit budgĂ©taire Ă 3% du PIB. Ceci en se basant sur des hypothèses fixant la production cĂ©rĂ©alière Ă 70 millions de quintaux et le cours moyen du gaz butane Ă 380 dollars la tonne.

Pour ce qui est des nouvelles mesures fiscales introduites par le Budget 2018, l’on retient surtout l’entrĂ©e en vigueur de l’impĂ´t sur les sociĂ©tĂ©s progressif. Une des principales revendications de la ConfĂ©dĂ©ration gĂ©nĂ©rale des entreprises du Maroc (CGEM) qui a fini par ĂŞtre satisfaite. Trois taux sont ainsi retenus : 10% pour le bĂ©nĂ©fice net infĂ©rieur ou Ă©gal Ă 300.000 DH, 20% lorsqu’il est compris entre 300.001 DH et 1 million de DH et 31% au-delĂ de 1 million de DH.

En outre, pour encourager l’innovation, les entreprises bĂ©nĂ©ficieront d’une rĂ©duction d’impĂ´t Ă©gale au montant de leur prise de participation dans le capital des jeunes entreprises innovantes en nouvelles technologies.

Cette rĂ©duction, appliquĂ©e sur le montant de l’ImpĂ´t sur les SociĂ©tĂ©s (IS) dĂ» lors de l’exercice au cours duquel a eu lieu cette prise de participation, est subordonnĂ©e Ă plusieurs conditions. Entre autres, le montant de la participation ouvrant droit Ă la rĂ©duction d’impĂ´t est plafonnĂ© Ă 200.000 DH par jeune entreprise. De mĂŞme, le montant global de la rĂ©duction ne doit pas dĂ©passer 30% du montant de l’impĂ´t dĂ» au titre de l’exercice de la prise de participation.

Pour ce qui est de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e, la loi de Finances instaure un transfert du droit Ă dĂ©duction dans le cadre d’un contrat Mourabaha. « Dans le cas d’une acquisition affectĂ©e par le biais d’un contrat Mourabaha, le droit Ă dĂ©duction de la TVA affĂ©rente Ă cette acquisition rĂ©glĂ©e par un Ă©tablissement de crĂ©dit (…), est transfĂ©rĂ©e Ă l’acquĂ©reur, personne physique ou morale, Ă condition que le montant de la TVA correspondant soit distinctement apparent sur le contrat Mourabaha», est-il soulignĂ©.

Par ailleurs, la loi de Finances 2018 confirme l’institution de la contribution libĂ©ratoire d’un taux de 10% pour les Ă©trangers ayant leur domicile fiscal au Maroc. Cette amnistie concerne les revenus et profits gĂ©nĂ©rĂ©s par les avoirs et liquiditĂ©s dĂ©tenus Ă l’Ă©tranger. Le paiement de cette contribution doit intervenir entre le 1er janvier et le 31 dĂ©cembre 2018.

La loi de Finances a, Ă©galement, instituĂ©, pour la pĂ©riode allant du 1er janvier 2018 au 31 dĂ©cembre 2020, une prime de renouvellement et une prime Ă la casse des vĂ©hicules affectĂ©s aux services publics de transport en commun de voyageurs et de personnes en milieu rural sur route ainsi que des vĂ©hicules de transport routier de marchandises pour le compte d’autrui et des vĂ©hicules de dĂ©pannages des voitures en panne ou accidentĂ©e.

Concernant l’emploi toujours, le gouvernement prĂ©voit la crĂ©ation de 19.315 postes budgĂ©taires en 2018, dont 19.265 au profit des ministères et institutions, telles que les juridictions financières.