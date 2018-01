Maroc : Marche contre la politique du gouvernement le 18 février prochain

Une marche contre la politique du gouvernement est prĂ©vue le 18 fĂ©vrier prochain Ă Rabat en protestation, selon les organisateurs syndicaux, contre « la politique d’appauvrissement, des disparitĂ©s sociales et de la hausse des prix des produits alimentaires et des factures d’eau et d’Ă©lectricitĂ© ».L’Union marocaine du travail (UMT) affirme que les protestations populaires pointent aussi des projets de loin qui comptent supprimer la gratuitĂ© de l’enseignement, gĂ©nĂ©raliser le recrutement contractuel dans la fonction publique et geler les salaires. Ceci, après qu’il avait Ă©tĂ© dĂ©cidĂ© la rĂ©duction des pensions des retraitĂ©s et en l’absence de couverture mĂ©dicale pour 70% de la population, ajoute le syndicat.

Et de conclure que la marche de Rabat du dimanche 18 février vient renforcer « la résistance sociale et la solidarité avec les luttes de protestation populaire », en allusion aux mouvements revendicatifs que connaissent plusieurs villes et régions du pays.