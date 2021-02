Maroc : Medi1TV conforte son leadership digital en 2020

Medi1TV, la chaine marocaine d’information en continu, annonce des performances digitales « encore plus exceptionnelles à tous les niveaux » en 2020.Des chiffres en constante hausse. Medi1TV basée à Tanger avec des studios à Rabat, Dakar, Abidjan, Nouakchott, Washington, Bruxelles et Le Caire, révèle les chiffres clés de son audience digitale en 2020 dans un communiqué parvenu ce lundi à APA.

L’année 2019 fut marquée par des performances digitales en forte progression. Celle de 2020 l’a été encore plus. L’audience digitale de Medi1TV sur les réseaux sociaux a en effet crû de 25% avec une intensification de l’engagement des utilisateurs, particulièrement en termes de consommation de vidéos news. Celle-ci a dépassé la barre des 2 milliards de vidéos vues.

Par ailleurs, se réjouit le média marocain, une nouvelle étape a été franchie cette année en cumulant plus de 2,2 milliards de vidéos vues, dont 750 millions sur la seule année 2020, soit un tiers du total enregistré à ce jour. Cette performance est en phase avec les tendances de consommation des utilisateurs, souligne la chaine d’information continue.

Les performances digitales de Medi1TV s’inscrivent dans un contexte de forte croissance digitale, dans les usages de l’internet, du mobile et des réseaux sociaux au Maroc et ailleurs, explique le média. A en croire ce dernier citant le Rapport Digital 2021, 2020 a été une année record sur les réseaux sociaux avec 4,2 milliards d’utilisateurs recensés dans le monde, soit 53% de la population mondiale.

Chiffres record sur Facebook et forte croissance sur Instagram

Facebook et Instagram sont les deux plateformes qui ont enregistré la plus forte croissance en 2020. Sur Facebook, le nombre de vidéos vues a doublé en une année alors que les interactions ont quasi triplé entre 2019 et 2020. De plus, le nombre de personnes touchées a atteint le chiffre record de 700 millions d’utilisateurs. L’audience de Medi1TV sur Facebook a aussi connu un pic important : sur les 7.5 Millions d’abonnés, près d’un million ont été enregistrés au cours de l’année 2020.

La croissance s’est également intensifiée sur Instagram, l’une des plateformes favorites de la jeunesse. Les chiffres ont été au vert alors que le nombre d’abonnés a vu une nette évolution de plus de 160 %, une croissance presque trois fois plus importante que celle de l’année 2019.

Selon Social Bakers qui mesure l’influence des marques sur les réseaux sociaux, Medi1TV maintient son classement dans le top 3 des médias marocains à plus forte audience sur Facebook, Twitter et YouTube, démontrant ainsi l’intérêt des utilisateurs marocains pour la consommation de contenus axés « news », et pas uniquement de contenus centrés sur le divertissement, indique la note.

Cette dernière signale que cette tendance place Medi1TV comme un acteur médiatique de premier plan dans le traitement de l’information au Maroc et atteste de la confiance accordée par le public marocain à Medi1TV pour décrypter l’actualité.

L’année 2020 marquée par la pandémie de Covid-19 a également contribué à cet intérêt accru des citoyens pour la consommation de news en format vidéo. La croissance digitale de Medi1TV a révélé son rôle en tant que média crédible de premier choix face à la prolifération de fake news et a confirmé la confiance des internautes marocains en Medi1TV durant cette crise sanitaire mondiale, poursuit le document.

En forte hausse avec un demi-milliard de nouveaux utilisateurs sur les réseaux sociaux à travers le monde, la croissance des utilisateurs au Maroc a aussi nettement augmenté cette année. Ainsi, 59% de la population marocaine se connecte à une ou plusieurs plateformes de réseaux sociaux, un chiffre qui se place au-dessus de la moyenne mondiale et qui représente un bond de 10 points par rapport à l’année 2019 avec son taux de pénétration de 49%.

Pour Medi1TV, ces données témoignent de l’importance d’une forte présence sur les médias sociaux et confortent son positionnement. Celui se matérialise par un développement de ses plateformes sociales depuis plusieurs années pour rester toujours plus connecté à ses audiences digitales.