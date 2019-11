Maroc : Plus de 1.000 Africains poursuivent leurs études à l’Institut Mohammed VI de formation des Imams

Quelques 1.070 étudiants originaires de neuf pays étrangers poursuivent leurs études au sein de l’Institut Mohammed VI de formation des Imams, morchidines et morchidates, a fait savoir le ministre des habous et des affaires islamiques, Ahmed Toufiq.Cet Institut est désormais ouvert également aux étudiants issus du Niger, de la Thaïlande et du Rwanda, a souligne le ministre dans un résumé du rapport annuel sur le bilan des activités du Conseil supérieur et des Conseils locaux des oulémas et les actions entreprises en matière de promotion de la chose religieuse, qu’il a présenté samedi soir au Roi Mohammed VI, lors de la veillée religieuse présidée par le Souverain à Marrakech en commémoration de l’Aid Al Mawlid Annabaoui Acharif.

Evoquant l’activité de Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains, le ministre a indiqué que cette fondation poursuit le renforcement de sa présence au sein des pays membres et ambitionne la qualification des Imams des mosquées, à travers notamment l’encadrement de certains lauréats de l’Institut Mohammed VI pour la formation des Imams Morchidines et Morchidates qui ont regagné leur pays.

En ce qui concerne la promotion du rôle des mosquées, M. Toufiq a noté que son département a alloué 861 millions de dirhams (1 euro = 10,7 DH) pour la construction de mosquées et mobilisé 300 millions DH pour la rénovation des mosquées fermées, outre la restauration de 10 mosquées historiques et le soutien financier de plusieurs communes et associations pour la construction de nouvelles mosquées.

Quant à l’enseignement originel, le ministre a affirmé que son département veille à la promotion de ce type d’enseignement, citant à titre d’exemple la publication des nouveaux programmes pédagogiques. Il a rappelé, à cette occasion, que le programme d’Alphabétisation dans les mosquées a bénéficié, au titre de l’année écoulée, à 300.000 personnes.

Selon le ministre, le Roi Mohammed VI veille à la préservation de la religion en adoptant une approche qui permet un encadrement religieux répondant aux besoins des fidèles.

Dans ce cadre, il a assuré qu’un demi-million d’hommes et de femmes s’appliquent à apprendre le Livre Saint dans 14.000 écoles coraniques, notant que la bienveillance royale se traduit notamment par la qualification de ses écoles, l’encouragement de la mémorisation, de la déclamation et de l’exégèse du Saint Coran à travers la création des Prix Mohammed VI, la publication de 1.000.000 d’exemplaires du Livre Saint, et la promotion de la méthode de lecture marocaine.

Pour ce qui est de la sollicitude royale envers le Hadith, M. Toufiq a souligné que cette année a été marquée par la poursuite de la mise en œuvre du programme «Addourous Alhadithia» de la Chaîne Mohammed VI du Saint Coran, un programme destiné à éclairer les gens au sujet de l’authentification de la Tradition et des Paroles du Prophète (Prière et Salut sur lui).