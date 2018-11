Maroc : Plus de 2 millions de personnes sont diabétiques

Plus de 2 millions de personnes âgées de 18 ans et plus sont diabétiques dans le Royaume, dont 50% méconnaissent leur maladie, selon les chiffres du ministère de la Santé publiés à l’occasion de la journée mondiale du diabète.D’après ces chiffres officiels, le ministère de la Santé prend en charge au niveau des établissements de soins de santé primaires plus de 823.000 diabétiques, dont 60% des détenteurs de la carte du Régime d’Assistance Médicale au Maroc (RAMED) et plus de 350.000 sont insulinotraités.

Ainsi, un budget annuel de près de 14,6 millions d’euros (156,7 millions de DH) est mobilisé pour l’achat de l’insuline et les antidiabétiques oraux et 1,4 million d’euros (15 millions de DH) pour l’acquisition du matériel médico-technique et des réactifs pour assurer le dépistage du diabète et le suivi métabolique des malades.

Le diabète suscite beaucoup d’inquiétude au niveau mondial, avec une hausse continue de l’incidence et de la prévalence de la maladie. À ce jour, 425 millions de personnes dans le monde sont diabétiques, un chiffre qui pourrait atteindre 629 millions en 2045, soit une personne sur dix.