Maroc : PrÃ¨s de 900 Ã©coles suspendues provisoirement Ã  cause du froid

Près de 900 Ă©coles pour la plupart situĂ©es dans les zones rurales et qui accueillent quelque 100.000 Ă©lèves seront provisoirement suspendues Ă cause des mauvaises conditions mĂ©tĂ©orologiques, a annoncĂ© mardi le ministère marocain de l’Éducation.Cette suspension provisoire des cours vise Ă protĂ©ger les Ă©lèves et les enseignants de tout danger liĂ© aux alĂ©as mĂ©tĂ©orologiques, selon un communiquĂ© rendu public par le ministère.

Et les établissements concernés relèvent des académies régionales de Darâa Tafilalet, Marrakech Safi, Béni Mellal Khénifra, Fès Meknès et Tanger Tétouan Al Hoceima, indique le département de tutelle.

La mĂŞme source relève que des cellules de veille ont Ă©tĂ© formĂ©es pour suivre la situation de manière quotidienne et prendre les mesures adĂ©quates en collaboration avec les autoritĂ©s locales et les autres intervenants. Des dispositions prĂ©ventives ont Ă©tĂ© prises notamment, en ce qui concerne le chauffage des salles de classe, des internats et l’isolation thermique des dortoirs ainsi que le suivi de la situation mĂ©trologique, prĂ©cise le ministère.

 Pour rappel, le Maroc fait face depuis quelques jours Ă une vague de froid inhabituelle, avec d’importantes chutes de neige dans les rĂ©gions montagneuses et la mise en place d’un dispositif anti-froid dans les zones les plus affectĂ©es.

L’intĂ©rieur du pays, avec ses massifs montagneux habituĂ©s aux hivers très rigoureux, a Ă©tĂ© le plus rudement affectĂ© par cette vague de froid. Plusieurs routes ont Ă©tĂ© coupĂ©es du fait de la neige, selon le ministère des Transports, aggravant l’isolement des villages en altitude.

Les pluies importantes sont accueillies avec un certain soulagement par les agriculteurs qui s’inquiĂ©taient des risques de sĂ©cheresse. En ce dĂ©but d’annĂ©e 2018, les tempĂ©ratures sont en dessous des normes saisonnières dans divers points du globe.

Â