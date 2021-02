Maroc : prolongation de deux semaines supplémentaires du couvre-feu nocturne

Le gouvernement marocain a décidé de prolonger de deux semaines supplémentaires le couvre-feu nocturne et les autres mesures de précaution pour faire face à la propagation de la pandémie de la Covid-19, et ce à partir de ce mardi 16 février à 21h.Selon un communiqué de l’exécutif marocain, cette décision intervient sur la base des recommandations du Comité scientifique et technique concernant la nécessité de maintenir les mesures nécessaires pour lutter contre le coronavirus, notamment après l’évolution de cette épidémie au niveau mondial suite à l’apparition de nouvelles variantes du virus dans certains pays voisins.

La décision s’inscrit également dans le cadre des efforts continus pour enrayer la propagation de l’épidémie et limiter ses répercussions négatives, ajoute la même source.

Ces mesures de précaution portent sur la fermeture des restaurants, cafés, commerces et grandes surfaces à 20h00, le couvre-feu nocturne de 21h00 à 6h00 à l’échelle nationale, sauf cas exceptionnels et l’interdiction des fêtes et des rassemblements publics ou privés.