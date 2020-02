Maroc : Rabat abrite le 12 février la 55ème édition du championnat régional scolaire des sports collectifs

La 55ème édition du championnat régional scolaire des sports collectifs aura lieu le 12 février à Rabat, à l’initiative de la section provinciale de la Fédération Royale Marocaine du Sport Scolaire (FRMSS), indique un communiqué des organisateurs parvenu à APA.Ce rendez-vous sportif, qui s’inscrit dans le sillage du programme arrêté par le ministère de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique visant à promouvoir le sport scolaire, est place sous le slogan « Pour une école citoyenne, équitable et inclusive », souligne la même source.

Cette manifestation scolaire verra la participation de plus de 1.000 élèves, âgés de 10 à 18 ans et qui poursuivent leurs études dans les différents établissements scolaires relevant des Directions Provinciales de Rabat, Salé, Témara, Kénitra, Sidi Slimane et Sidi Kacem.

Elle se propose de consacrer l’esprit de compétition chez les élèves en les incitant à la pratique du sport et d’ériger l’espace scolaire en une tribune où ils peuvent s’approprier connaissances, vertus et valeurs nobles.

Le sport scolaire vise à développer les capacités des apprenants et à parfaire leurs compétences sportives selon les dimensions éducative et sociale, motrice et ludique outre la dimension sportive. Il aspire également à encourager tous les élèves à pratiquer le sport régulièrement, à acquérir les connaissances relatives à la santé et à la prévention résultant d’une pratique utile des activités sportives et à développer les compétences cognitives, sportives et cinétiques des élèves.

Préparer les élèves pour une pratique sportive régulière afin d’ancrer en eux le besoin du mouvement et de la pratique sportive au terme des études scolaires, développer l’esprit sportif et instaurer les principes éducatifs et moraux chez les apprenants, sont également parmi les objectifs du sport scolaire, une discipline que le ministère marocain de l’éducation nationale est déterminé à promouvoir.