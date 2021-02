Maroc : Radio Méditerranée Internationale et Medi1TV lancent Medi1 News

La nouvelle plateforme numérique bilingue de traitement d’actualités locale, régionale, continentale et internationale se décline sur le web et application mobile.Le groupe médiatique Medi1 innove dans ses offres. Il vient de lancer une nouvelle plateforme numérique afin d’offrir « une expérience singulière » de décryptage de l’information, à partir des contenus audiovisuels produits par lesdites rédactions et de leurs déclinaisons numériques. Cela est le fruit des synergies entre les rédactions de la radio et de la télévision.

Medi1 News se distingue par un contenu riche et diversifié, valorisant l’innovation, l’analyse et le décryptage pour comprendre l’actualité. En tant que référence d’information, d’inspiration et de découverte, le nouveau site propose les contenus audios et vidéos (radio, TV, web et podcast) de Medi 1, conjugués à une gamme de produits numériques natifs, lit-on dans le communiqué du groupe parvenu ce lundi à APA.

Accessible sur le web « medi1news.com » et via l’application mobile « medi1news » sur les smartphones et tablettes, Medi1 News offre une expérience originale et unique de l’information sur le continent africain, conclut la note.