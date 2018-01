Maroc : Ralentissement de la croissance au 1er trimestre 2018 (HCP)

Le premier trimestre 2018 devra accuser un ralentissement de la croissance Ă©conomique au Maroc qui devrait passer de +3,8% Ă 2,6%, principalement en raison de la « baisse anticipĂ©e de 3,1% de la valeur ajoutĂ©e agricole », annonce une note du Haut-commissariat au Plan (HCP) publiĂ©e ce mardi 2 janvier.Le spectre d’une sĂ©cheresse similaire Ă celle de 2016, la pire des 30 dernières annĂ©es, plane sur l’Ă©conomie marocaine en ce dĂ©but d’annĂ©e.

« Contrairement à la campagne passée marquée par des conditions climatiques favorables aux cultures précoces, la campagne agricole 2017/2018 aurait été caractérisée par une pluviométrie automnale moins abondante, dont les effets auraient été plus perceptibles au niveau des surfaces ensemencées des céréales et des légumineuses, mais également au niveau des cultures irriguées », explique le HCP.

L’autre danger qui plane sur la saison c’est le taux de remplissage des barrages Ă usage agricole qui « se serait situĂ©, Ă la mi-dĂ©cembre 2017, Ă son niveau le plus bas des six dernières campagnes, soit 32% ».

Le HCP livre Ă©galement le bilan du quatrième trimestre 2017, une annĂ©e durant laquelle le ciel a Ă©tĂ© plus clĂ©ment. En effet, l’amĂ©lioration du secteur agricole a permis au Maroc de boucler l’annĂ©e avec une croissance de 3,9%, au quatrième trimestre 2017, au lieu de +1% une annĂ©e auparavant, portĂ©e par un accroissement de 14,2% de la valeur ajoutĂ©e agricole, au lieu d’une baisse de 13,7% au cours de la mĂŞme pĂ©riode de 2016.

Selon  le HCP, le dĂ©ficit de la balance commerciale au niveau national se serait allĂ©gĂ© de 3,4% et le taux de couverture aurait gagnĂ© 2,6 points, pour se situer Ă 57,6%. L’allègement de ce dĂ©ficit aurait rĂ©sultĂ© de la hausse moins consĂ©quente des importations par rapport aux exportations. Ces dernières, en hausse de 15%, auraient bĂ©nĂ©ficiĂ© de la bonne performance des exportations de phosphate brut et d’engrais naturels et chimiques, explique le HCP dans sa note de conjoncture.

La demande intĂ©rieure, notamment la consommation des mĂ©nages, a Ă©galement augmentĂ© profitant en grande partie aux produits importĂ©s. « Les importations de biens de consommation auraient progressĂ© d’environ 6,9%, en glissement annuel », prĂ©cise le HCP.