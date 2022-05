Maroc/Rwanda: Le ministre Bensaid au chevet de l’insertion économique de la jeunesse

Le Maroc et le Rwanda ont convenu de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines liés à la jeunesse, de l’insertion économique des jeunes et des nouvelles technologies.C’était à l’occasion de la visite au Rwanda du ministre marocain de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohammed Mehdi Bensaid, au cours de laquelle il s’est entretenu avec le ministre rwandais des Affaires étrangères, Vincent Birouta.

Lors de cette rencontre, les deux responsables ont tenu à rappeler l’excellence des relations entre le Maroc et le Rwanda, auxquels le Roi Mohammed VI et le Président rwandais, Paul Kagamé, ont insufflé une nouvelle dynamique.

Les deux ministres ont souligné la volonté des deux pays d’accentuer la coopération entre les deux pays dans une perspective de coopération Sud-Sud, indique le ministère de la Communication dans un communiqué.

Mehdi Bensaid a notamment mis en avant les domaines dans lesquels la coopération gagnerait à être renforcée. Pour lui, il est nécessaire d' »établir une coopération entre les deux pays autour de l’employabilité des jeunes, à travers la mise en avant de l’expérience cumulée au Maroc et au Rwanda, notamment via la mise en commun des efforts et les échanges dans les domaines de la formation au coding et au gaming ».

Outre cet entretien avec la diplomate rwandaise, le ministre marocain a visité le K-lab et le Fablab, deux incubateurs de startup rwandaises afin de s’arrêter sur différents projets menés par le pays pour encourager l’entrepreneuriat et l’insertion des jeunes dans le monde du travail et des nouvelles technologies.

Cette visite a été marquée par des échanges avec Mme Yeetah Kamikazi, Manager générale du k-Lab autour des opportunités offertes à la jeunesse des deux pays, et des possibilités de coopération entre le k-Lab, le Fablab et les Maisons de jeunes au Maroc, notamment dans le domaine du développement informatique et du gaming, ajoute la même source.

Par ailleurs, le ministre marocain s’est également entretenu avec son homologue rwandaise, Mme Rosemary Mbabazi. Cette rencontre a été l’occasion de discuter des opportunités de collaboration entre les deux départements. Dans ce cadre, les deux ministres ont convenu d’un échange de visites et du renforcement des relations bilatérales dans les domaines de l’intégration des jeunes, des échanges culturels et du contenu audiovisuel.

Le déplacement du responsable marocain au Rwanda a été ponctué par un entretien avec le directeur des Initiatives nationales d’éducation à Coursera, Mike Damiano, Directeur des Initiatives nationales d’éducation à Coursera. Lors de cet échange, les deux responsables ont discuté des opportunités de collaboration entre les Maisons de Jeunes et Foyers féminins au Maroc et Coursera afin de promouvoir la formation des femmes et des jeunes. Un Mémorandum d’entente sera établi dans ce sens entre les deux parties, a fait savoir le département de la Communication.