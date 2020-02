Maroc : Tanger accueille le gotha du cinéma national

Par Hicham Alaoui, envoyé spécial

Le coup d’envoi de la 21ème édition du festival national du film de Tanger a été donné vendredi dans la soiré dans la ville du détroit en présence d’un parterre de cinéastes, de professionnels du cinéma, de producteurs et de critiques de cinéma.Pendant une semaine, les cinéphiles vont découvrir une panoplie de films en compétition dont 15 longs métrages de fiction, 15 courts métrages et 12 long-métrages documentaires.

Le jury est présidé par la productrice française Marie Balducchi, qui sera entourée de Leila Charadi, universitaire spécialisée en cinéma (Maroc), des productrices françaises, Mmes Marie Gutmann et Martine de Clermont-Tonnerre, du producteur, réalisateur et scénariste palestino-suédois, Mouhamad Keblawi, et du producteur et réalisateur marocain Yassine Marco Marroccu.

Le jury de la compétition court métrage de cette édition sera présidé par Vincent Melilli, Directeur de l’Ecole Supérieure des Arts Visuels de Marrakech. Il sera accompagné de l’auteure, réalisatrice et productrice marocaine, Mme Jihane El Bahhar, de la comédienne marocaine Soumaya Akaaboune, de la productrice tunisienne, Sarra Ben Hassen et du réalisateur, scénariste, producteur marocain, Raouf Sebbahi.

Pour la première fois au Festival National du Film, une compétition dédiée au long métrage documentaire sera au programme, les films de cette compétition seront départagés par un jury présidé par la réalisatrice marocaine Hind Bensari, lauréate du Grand prix du FNF 2019. Elle sera entourée de Mme Jamila Ouzahir, attachée de presse cinéma, directrice artistique de festivals (France / Maroc) et de la productrice française Claire Chassagne.

Lors de la cérémonie d’ouverture de festival, un hommage a été rendu aux réalisateurs Farida Bourquia, Abdelmajid Rechiche, feu Mohamed Tazi Ben Abdelouahed (à titre posthume), et au comédien Mohamed Rzine.

Considéré comme un des pionniers du cinéma marocain, Mohamed Tazi Ben Abdelouahed a réalisé son premier long métrage « Alerte à la drogue » en 1966, suivi de « Amina » (1980), « Lalla Chafia » (1982) et « Abbes ou Joha n’est pas

mort » (1986).

Quant à Abdelmajid Rechiche, il a intégré le Centre Cinématographique Marocain en 1964. Directeur de la photographie de formation, il a réalisé plusieurs numéros des « Actualités Marocaines », ainsi que des films de court

métrage tels que « Six et douze » (collectif – 1968), « La forêt » (1970), « Al Boraq » (1973). Il est aussi auteur de trois longs métrages de fiction : « Histoire d’une rose » (2000), « Les ailes brisées » (2004) et « Mémoire d’argile » (2010).

Durant son parcours professionnel, Farida Bourquia a porté la voix des femmes dans toutes ses œuvres cinématographiques et télévisuelles. Pour le cinéma, elle a réalisé « La braise » (1982), « Deux femmes sur la route » (2007) et « Zaynab, la rose d’Aghmat » (2013).

Pour sa part, l’acteur Mohamed Razine a fait ses débuts sur les planches avant de devenir comédien de cinéma et de télévision. Au cours de 40 ans de carrière professionnelle, il a participé à plusieurs films cinématographiques et télévisuels marocains et internationaux.

Crée en 1982 mais annuel, sans connaître d’interruption à partir de sa 11ème édition en 2010, le Festival national du film au Maroc est organisé par le Centre cinématographique marocain.

En 2019, le grand prix de cette manifestation artistique a été remporté par le long-métrage « Lancer ce poids » de Hind Bensari. Pour la compétition des courts-métrages, le film « les enfants des sables » de El Ghali Graimiche s’est adjugé le titre.