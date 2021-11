Maroc/Tanger Med : le passage portuaire totalement dématérialisée

Les formalités du passage portuaire à l’import et à l’export pour les activités conteneurs et camions TIR au niveau du port Tanger Med, sont entièrement dématérialisées, à compter de ce lundi 15 novembre.Les opérateurs peuvent remplir les formalités du passage portuaire en ligne et déposer électroniquement tous les documents nécessaires auprès des services chargés de la gestion des activités Import-Export, précise un communiqué de Tanger Med.

Les utilisateurs peuvent accéder à ce service à partir du « Port Community System » de Tanger Med www.tangermedpcs.com accessible sur smartphones, tablettes et ordinateur, et offrant déjà une palette de services opérationnelles telles que la traçabilité des unités Fret, la facturation à distance et le paiement en ligne, est-il précisé.

Par ailleurs, Tanger Med indique que la dématérialisation totale du passage portuaire deviendra « obligatoire » à partir du 15 février 2022. Durant sa phase de test en 2021, Tanger Med a accompagné plusieurs opérateurs qui se sont inscrits dans cette démarche participative de digitalisation pour traiter toutes leurs formalités en ligne.

« La dématérialisation totale du passage portuaire à l’import et à l’export permet de fluidifier les opérations, de garantir un niveau de sécurité élevé des flux de marchandises, et de répondre aux attentes des clients pour le renforcement de la digitalisation, de la transparence et de la prédictibilité au service de la compétitivité logistique », ajoute la même source.

Et d’ajouter que Tanger Med continuera à assurer l’accompagnement de l’ensemble des opérateurs désirant bénéficier de ce nouveau service, à travers des sessions de formation ainsi qu’un support de proximité pour réussir cette phase de transition.