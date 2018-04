Maroc-UE: dÃ©but vendredi des nÃ©gociations pour un nouvel accord de pÃªche

Le Maroc et l’Union europĂ©enne (UE) vont entamer vendredi des nĂ©gociations pour le renouvellement de leur accord de pĂŞche, qui devra tenir compte d’une rĂ©cente dĂ©cision de la justice europĂ©enne sur le Sahara occidental, un territoire disputĂ©.

L’annonce a Ă©tĂ© faite lors d’une rĂ©union prĂ©liminaire jeudi Ă Rabat, Ă l’issue de laquelle le ministre marocain des Affaires Ă©trangères, Nasser Bourita, a appelĂ© Ă « avancer sur des bases solides ».

« L’intĂ©gritĂ© territoriale du Maroc est une ligne rouge » et n’est pas « sujet Ă nĂ©gociation », a-t-il prĂ©venu devant la presse, alors que l’accord de pĂŞche Maroc-UE arrive Ă Ă©chĂ©ance en juillet.

« La dĂ©cision de la cour de justice (europĂ©enne) nous engage Ă rĂ©pondre Ă quelques questions (…), notre travail est d’y rĂ©pondre pour que l’accord soit stable et durable », a de son cĂ´tĂ© affirmĂ© la cheffe de la dĂ©lĂ©gation de l’UE au Maroc, Claudia Wiedey.

Les nĂ©gociations se dĂ©rouleront dans la capitale marocaine et impliqueront, cĂ´tĂ© marocain, le chef de la diplomatie et le ministère de l’Agriculture et de la pĂŞche Aziz Akhannouch. CĂ´tĂ© europĂ©en, Claudia Wiedey et Christian Rambaud, chef d’unitĂ© des affaires maritimes et de la pĂŞche Ă la Commission europĂ©enne, comptent parmi les principaux nĂ©gociateurs.

La Cour de justice de l’UE (CJUE) a rendu fin fĂ©vrier une dĂ©cision sur la validitĂ© de l’accord de pĂŞche, estimant qu’il Ă©tait « applicable au territoire du royaume » mais ne concernait pas les eaux adjacentes de la rĂ©gion disputĂ©e du Sahara occidental non mentionnĂ©es dans le texte.

Le Front Polisario, qui lutte pour l’indĂ©pendance du Sahara occidental, s’Ă©tait fĂ©licitĂ© » de cette dĂ©cision, alors que les autoritĂ©s marocaines avaient insistĂ© sur la « validitĂ© » de l’accord, se disant prĂŞtes Ă de nouvelles nĂ©gociations.

Lundi, Ă Luxembourg, les Etats membres de l’UE ont donnĂ© leur feu vert pour l’amendement de ce protocole pluriannuel.

Pour la Commission europĂ©enne, qui nĂ©gocie au nom des 28 Etats membres, il est « possible d’Ă©tendre les accords bilatĂ©raux avec le Maroc au Sahara occidental sous certaines conditions ».

Le Polisario a « condamnĂ© » le fait « d’autoriser la Commission europĂ©enne Ă nĂ©gocier un amendement (…) afin d’inclure explicitement le Sahara occidental ».

L’accord de pĂŞche UE-Maroc permet aux navires de l’UE d’accĂ©der Ă la « zone de pĂŞche marocaine » en Ă©change d’une contribution Ă©conomique, une contrepartie annuelle de 30 millions d’euros.

Seul territoire du continent africain au statut post-colonial non réglé, le Sahara occidental est en grande partie sous contrôle du Maroc, après le départ du colonisateur espagnol dans les années 1970.

Un cessez-le-feu est en vigueur depuis 1991, et le royaume propose dĂ©sormais une autonomie sous sa souverainetĂ©, option rejetĂ©e par les indĂ©pendantistes du Polisario, qui continuent de rĂ©clamer un rĂ©fĂ©rendum d’autodĂ©termination.