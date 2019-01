Maroc : Un avion militaire s’écrase dans la région de Taounate sans faire de victime

Un avion de chasse Mirage F1 des Forces Royales Air (FAR), en mission d’entraînement, s’est écrasé ce lundi dans la région de Taounate (Nord), aux environs de 12h30 (GMT+1), suite à une panne technique, annonce un communiqué de l’Etat-Major général des FAR.Le pilote, qui a réussi à s’éjecter de l’avion, est sain et sauf, précise la même source, ajoutant que le crash, survenu dans une zone non habitée, n’a engendré aucun dégât collatéral.